Назначение антикоррупционных судей не должно противоречить Конституции - Венецианская комиссия

Венецианская комиссия заключила, что назначение судей Антикоррупционного суда может происходить с отклонением от общей процедуры, не должно противоречить Конституции Украины.



В выводе, который Венецианской комиссии обнародовала 10 октября, Комиссия приветствовала недавние заявления президента Украины о неотложной потребности в создании независимого "специального антикоррупционного судебного органа", который должен быть сформирован на конкурсной основе из числа судей с безупречной репутацией, и в соответствии со стандартами Совета Европы и Венецианской комиссии.



Венецианская комиссия отметила целесообразность создания Высшего специализированного антикоррупционного суда, как это предусмотрено законом Украины "О судоустройстве и статусе судей". При этом Комиссия отметила ряд недостатков законопроекта №6011 об антикоррупционных судах авторства вице-спикера Верховной Рады Оксаны Сыроид и народных депутатов Егора Соболева (фракция "Самопомич") и Сергея Лещенко (фракция "Блок Петра Порошенко"), который сейчас находится на рассмотрении Верховной Рады. В частности, беспокойство экспертов вызвали положения о возвращении к политическим механизмов назначения судей.



В своем заключении эксперты Венецианской комиссии обратили внимание на необходимости "введения дополнительных защитных механизмов для обеспечения независимой процедуры назначения судей от исполнительной и законодательной власти".



"Тот факт, что члены комиссии назначаются политическими лицами или институтам (президентом, Верховной Радой и Министром юстиции (как это предлагается в законопроекте №6011 - ред.)) дает повод для беспокойства. Это может подрывать процесс деполитизации судебной системы", - говорится в заключении.



Последние поправки в Конституцию Украины (относительно правосудия) и закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" исключили законодательную и исполнительную власть (министра юстиции) из процедуры назначения судей, которая сейчас проводится органами судейского управления (Высшим советом правосудия и Высшей квалификационной комиссией судей).



При этом Венецианская комиссия в своем заключении отмечает, что назначение антикоррупционных судей должно происходить с отклонением от общей процедуры - не более, чем это необходимо с учетом специфики такого суда.



Венецианская комиссия признает: определенные отклонения от общих правил для судей и судов могут быть приемлемыми с учетом "специальных вызовов для Украины в борьбе с коррупцией на высших уровнях". В то же время, "отклонения от общих правил должны быть ограничены". Необходимо приложить усилия во избежание возможного впечатления, что антикоррупционные судьи отличаются или является привилегированным классом судей, либо они назначаются по процедуре, которая не определена особенностью этих судов.



Венецианская комиссия отмечает, что участие международных экспертов в подборе судей возможна, но "с учетом принципа суверенитета Украины".



Эксперты Комиссии обращают внимание, что "специальные правила для антикоррупционных судов и судей (включая их назначение и статус), которые отличаются от общих положений определенных законом Украины "О судоустройстве и статусе судей", должны быть ограничены до необходимого уровня для обеспечения эффективной работы".



Венецианская комиссия считает, что последнюю точку в вопросе конституционности закона должен ставить Конституционный суд Украины, и при принятии соответствующего закона нужно "уменьшить риск признания закона неконституционным".

