Грызлов назвал несерьезным закон о статусе Донбасса

Полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов подверг критике вступивший в силу закон «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», передает «Интерфакс».



По его словам, из текста закона следует, что народная милиция самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик должна будет покинуть пределы Донбасса, как незаконное вооруженное формирование.



«Куда и на каком основании должны уехать люди, которые там десятилетиями живут? Только на том основании, что они участвуют в политическом конфликте с властями Киева?», — сказал он.



Грызлов подчеркнул, что данный закон «остается пока на бумаге», так как в нем не предлагается реальных мер по урегулированию конфликта.



«Это — несерьезный подход, в корне противоречащий Минским соглашениям, которые подразумевали политическое урегулирование», — сказал он.



Он также отметил, что вступление закона в силу обусловлено «совершенно оценочными факторами».

