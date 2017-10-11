Украинские банки сократили долг перед НБУ

Объем задолженности украинских банков перед Национальным банком Украины по выданным кредитам рефинансирования на 1 октября 2017 года составил 63,645 млрд грн, что на 0,2% ниже показателя на 1 сентября. Об этом сообщается на сайте НБУ.



Отмечается, что январе-сентябре объем задолженности банков перед регулятором по рефинансированию сократился на 14,9%.



Также сообщается, что объем выкупленных банками депозитных сертификатов НБУ вырос на 1,8% в сентябре, но при этом снизился на 46% с начала года – до 36,836 млрд грн.

