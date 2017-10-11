Венгрия угрожает Украине санкциями ЕС из-за образовательного закона

Будапешт потребует ввести санкции против Украины, если новый закон об образовании не будет отозван



Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает "Радио Свобода".



По его словам, доля зарубежных венгров не является предметом торга для Венгрии, и из-за этого Украина должна отозвать свой закон об образовании, который, по его мнению, ущемляет права нацменьшинств.



"Мы будем бороться до последнего за отзыв Украиной этого закона. В этом деле не может быть компромисса", - Сийярто.



По словам министра, если со стороны Украины не будут приняты необходимые меры, могут вступить в силу штрафные санкции ЕС, которые затронут сферу торговли, ведь условия ассоциации содержат договоренность о свободной торговле, которую открывают перед Украиной европейские рынки.



Сийярто отметил, если будет признано, что Украина нарушила основные принципы соглашения об ассоциации с ЕС, то следствием этого может стать введение торговых и экономических санкций.



По мнению министра, нет ничего общего между обучением на родном (венгерском - ред.) языке и знанием украинского языка. Улучшить знания украинского возможно, получая образование на венгерском языке, считает он.



Глава венгерского МИД подтвердил намерение согласовать точки зрения с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, который приедет в Будапешт 12 октября, однако предупредил, что путь в Европу для Украины лежит через Венгрию не только в географическом смысле.

