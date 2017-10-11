Кому будет интересна элитная недвижимость в Испании?

Испания не просто так многие годы держала позицию лидера в рейтинге популярности среди иностранных покупателей недвижимости. Прекрасный климат, выход к морю, развитая в туристических регионах инфраструктура развлечений, доступность других стран еврозоны – все это повышало спрос на продаваемое в стране жилье.

Кроме того, широкий ассортимент предложений, в том числе элитной недвижимости, а также относительно низкие цены, которые не идут в сравнение с аналогичной недвижимостью, например, во Франции, позволили Испании привлечь зажиточных покупателей, заинтересованных в квадратных метрах за рубежом.

За последние десятилетия, еще до краха рынка недвижимости в 2008 году, Испания привлекала в первую очередь англичан и немцев, которые покупали здесь виллы и квартиры для сезонного отдыха. Параллельно с ними, но не в таких масштабах, испанским жильем интересовались зажиточные европейцы из других стран, граждане стран СНГ и США. Сегодня спрос на недвижимость в перспективных районах, пусть неспешно, но возвращается. Итак, кого же может заинтересовать элитная недвижимость в Испании , в Коста дель Соль, Коста Брава, Барселоне?

Во-первых, это люди, которые хотят приезжать в Испанию периодически, в сезон отпусков, в теплое время года. По понятным причинам их в основном интересуют апартаменты и виллы на побережье и в курортных зонах. Профильные агентства, которые работают с широким ассортиментом вариантов недвижимости на берегу, могут предложить для покупки и небольшие квартиры, и огромные виллы с землей.

Во-вторых, например, в Барселоне квартиры покупают в основном те, кто хочет связать с Испанией свое будущее – получить здесь вид на жительство или даже гражданство. Барселона – не только культурный, но экономический центр региона, где обитают бизнесмены и предприниматели всех направлений. Несмотря на то, что новостройки в центре города здесь практически не появляются, найти объекты для покупки в исторических районах Барселоны все же можно – например, отреставрированные апартаменты в старых домах.

В-третьих, это инвесторы. Несмотря на то, что рынок недвижимости в Испании едва ли можно назвать стабильным, в некоторых областях уже намечается неспешный рост цен. Некоторые покупатели, заинтересованные в выгодных инвестициях, рассматривают покупку элитной испанской недвижимости в качестве потенциально выгодного, но долгосрочного вложения.

Одним из агентств элитной недвижимости в стране, которая активно работает с клиентами из стран СНГ, остается фирма Damlex Realty. Получить подробную информацию о доступных объектах вы можете в каталоге на официальном сайте компании.