Кабмин выделил 100 млн на охрану военных складов

Кабмин выделил 100 млн на охрану военных складов

Кабинет министров выделил 100 млн гривен на повышение уровня защищенности складов боеприпасов. Соответствующее распоряжение правительство приняло на заседании в среду 11 октября.

Средства предусмотрено выделить из резервного фонда госбюджета.

"Проект распоряжения правительства о выделении средств для осуществления мероприятий, связанных с повышением уровня защищенности объектов хранения боеприпасов вооруженных сил Украины. Проект разработан с целью выделения из резервного фонда средств в сумме 100 млн грн на выполнение работ по повышению защищенности наших объектов", - прокомментировал решение правительства министр обороны Степан Полторак.