Кабмин выделил 100 млн на охрану военных складов

Кабинет министров выделил 100 млн гривен на повышение уровня защищенности складов боеприпасов. Соответствующее распоряжение правительство приняло на заседании в среду 11 октября.



Средства предусмотрено выделить из резервного фонда госбюджета.



"Проект распоряжения правительства о выделении средств для осуществления мероприятий, связанных с повышением уровня защищенности объектов хранения боеприпасов вооруженных сил Украины. Проект разработан с целью выделения из резервного фонда средств в сумме 100 млн грн на выполнение работ по повышению защищенности наших объектов", - прокомментировал решение правительства министр обороны Степан Полторак.

