Картина да Винчи выставлена на аукцион за $100 миллионов

Картина "Спаситель мира" Леонардо да Винчи будет выставлена на аукционе Christie's в Нью-Йорке за сумму около 100 миллионов долларов, передает Time.



Полотно написано маслом и представляет собой портрет Иисуса Христа. Оно является одной из последних работ итальянского гения.



Предполагается, что написана была картина в XVI веке для французского королевского дома. Однако позднее, после свадьбы Карла I на французской принцессе Генриетте Марии, полотно "переехало" в Англию.



Далее картина вновь вернулась во Францию, где стала частью коллекции короля Карла II.

