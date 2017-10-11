Луценко: игорный бизнес в Украине нужно легализовать
Генпрокурор Юрий Луценко выступает за легализацию игорного бизнеса в Украине с выдачей лицензии. Об этом он заявил на брифинге в Ужгороде, передает "Голос Карпат".
"Я за легализацию игорных заведений с выдачей лицензии в установленном порядке", - подчеркнул Луценко.
При этом он отметил, что игорные заведения должны были бы располагаться в селах и городах, а также в непосредственной близости от школ и учреждений.
Также Луценко подчеркнул, что игорные заведения должны были бы подчиняться фискальной службе и быть прозрачными.
Источник: Эспресо.ТВ
14:01