Додон заверил Путина, что не подпишет ни один антироссийский закон

Президент Молдовы Игорь Додон пообещал Путину, что не подпишет "ни один антироссийский закон". Об этом сообщает Deschide.



Додон имел в виду законопроект, который призван исключить пропагандистские информационные программы России по вещанию молдавского ТВ. Такую инициативу ввел лидер Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк, заявив, что "эти телеканалы и являются российскими танками".



Додон также заявил Путину о "положительной роли миротворческой миссии на Днестре" и попросил предоставить Молдове статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Он также обвинил Запад в негативном влиянии на молдавскую власть с целью подрыва отношений РФ и Молдовы.



Он также выразил уверенность, что "наши отношения с Россией - главным стратегическим партнером Молдовы - будут только усиливаться, несмотря на все совершенные нам препятствия".



Напомним, недавно премьер-министр Молдовы Павел Филип заверил, что Республика Молдова требует полного и безоговорочного вывода российских войск, незаконно расквартированных на территории Приднестровского региона. Глава молдавского правительства обратил особое внимание на то, что военные учения, которые проходят на постоянной основе, в регионе с участием российских войск и войск непризнанного Приднестровья является вызовом национальной безопасности Молдовы.

