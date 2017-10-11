Додон заверил Путина, что не подпишет ни один антироссийский закон

Додон заверил Путина, что не подпишет ни один антироссийский закон

Президент Молдовы Игорь Додон пообещал Путину, что не подпишет "ни один антироссийский закон". Об этом сообщает Deschide.

Додон имел в виду законопроект, который призван исключить пропагандистские информационные программы России по вещанию молдавского ТВ. Такую инициативу ввел лидер Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк, заявив, что "эти телеканалы и являются российскими танками".

Додон также заявил Путину о "положительной роли миротворческой миссии на Днестре" и попросил предоставить Молдове статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Он также обвинил Запад в негативном влиянии на молдавскую власть с целью подрыва отношений РФ и Молдовы.

Он также выразил уверенность, что "наши отношения с Россией - главным стратегическим партнером Молдовы - будут только усиливаться, несмотря на все совершенные нам препятствия".

Напомним, недавно премьер-министр Молдовы Павел Филип заверил, что Республика Молдова требует полного и безоговорочного вывода российских войск, незаконно расквартированных на территории Приднестровского региона. Глава молдавского правительства обратил особое внимание на то, что военные учения, которые проходят на постоянной основе, в регионе с участием российских войск и войск непризнанного Приднестровья является вызовом национальной безопасности Молдовы.