Украина и Литва будут развивать сотрудничество в ОПК

Киев и Вильнюс готовят расширение ВТС в условиях новых общих внешних угроз обороноспособности государств.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующий меморандум о сотрудничестве между госконцерном "Укроборонпром" и Литовской Ассоциацией безопасности и оборонной индустрии (LDSIA) подписан в среду в ходе международной специализированной выставки "Оружие и безопасность-2017", проходящей 10-13 октября в Киеве.



Как заявил по итогам подписания документа замглавы "Укроборонпрома" Денис Гурак, подписанный меморандум призван стать "основой" для создания совместных проектов между оборонными промышленностями Украины и Литвы в "условиях общей восточной угрозы".



"Учитывая общую восточную угрозу для наших стран, стратегическое значение приобретают в первую очередь вопросы сотрудничества в сфере новейших высоких оборонных технологий", - сказал он.



Вместе с тем, по словам Д.Гурака, развитие ВТС с Литвой призвано стать "очередным шагом" усиления партнерства Украины в оборонном секторе со странами-членами НАТО.

