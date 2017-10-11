Глава МИД ФРГ призвал разрешать каталонский кризис путем диалога

Объявление независимости Каталонии в одностороннем порядке стало бы безответственным решением, заявил в среду глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.



"Наш совместный европейский опыт показывает: сила Европы заключается в ее единстве и мире, который принесло европейское объединение", - говорится в заявлении З.Габриэля, опубликованном в среду на сайте внешнеполитического ведомства.



Министр напомнил, "что демонстрации последних дней показали: даже население Каталонии разделено по вопросу независимости".



"Решение возможно только в ходе обсуждений на основании права и конституции Испании", - говорится в заявлении.



При этом З.Габриэль отметил, что решение должно быть поддержано большинством испанцев и каталонцев.



Накануне поздно вечером на странице в "Твиттере" Женералитета (исполнительной власти) Каталонии появилось сообщение, согласно которому глава регионального правительства Каталонии Карлес Пучдемон, его заместитель Ориол Жункерас, спикер парламента Каталонии Карме Форкадель и ещё 72 депутата из 135 поставили подписи под документом, утверждающим Каталонию как независимое государство.



Однако также накануне К.Пучдемон призвал каталонский парламент приостановить действие декларации о независимости, чтобы облегчить переговоры с Мадридом и Брюсселем.



"Мы предлагаем приостановить провозглашение независимости, чтобы работать над претворением в жизнь результатов референдума. Сегодня мы делаем ответственный шаг в сторону диалога (с Мадридом - ИФ), - сказал он, выступая в каталонском парламенте.

