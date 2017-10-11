Порошенко: РФ игнорирует минские договоренности

Российская Федерация продолжает нарушать взятые на себя обязательства в рамках минских договоренностей и не собирается возвращаться в международное правовое поле, заявил президент Петр Порошенко на заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы в среду в Страсбурге, передает Интерфакс-Украина.



"Россия продолжает нагло нарушать взятые на себя обязательства. Также Москва продолжает нагло закрывать глаза на наши настойчивые призывы, на призывы международного сообщества вернуться в международное правовое поле. Эти требования четко зафиксированы и в резолюциях Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Однако Россия делает вид, что речь идет не о ней. Москва продолжает игнорировать свои обязательства в рамках минских договоренностей", - заявил он.



Порошенко подчеркнул, что войска РФ до сих пор находятся на территории Украины – как в Крыму, так и на Донбассе.



"Оружие также поставляется созданным Россией незаконным формированиям. Каждый день поступают все более тревожные известия о грубом нарушении прав человека на оккупированных территориях", - добавил глава государства.

