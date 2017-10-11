В Крыму задержали 14 крымских татар

В рамках обысков, которые российские силовики проводят в аннексированном Крыму, задержаны 14 крымских татар. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил член Меджлиса крымскотатарского народа, председатель Комитета защиты прав крымско-татарского народа Эскендер Бариев.



"В оккупированном Крыму российские силовики проводят массовые обыски и аресты крымских татар. Задержаны 14 человек: Эльнур Асанов, Рефат Асанов, Эрнес Ибрагимов, Рудем Неджиев, Эльдар Асанов, Алимдар Белялов, Ахмад Сулейманов, Эскендер Люманов, Сулейман Асанов, Тимур Ибрагимов, Мемет Белялов, Сейран Салиев, Эрнест Аметов и Сервер Зекирьяев", – написал он.

