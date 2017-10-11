ОПЕК попросила США снизить добычу нефти

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) обратилась к сланцевым нефтедобывающим компаниям из США с призывом снизить добычу нефти. Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо отметил, что это необходимо для стабилизации рынка.



«Мы призываем наших друзей из сланцевых провинций Северной Америки разделить с нами всю ответственность со всей серьезностью, которой она заслуживает», — заявил Баркиндо. Он также отметил, что призыв ОПЕК распространяется не только на США и страны Северной Америки, но и вообще всех нефтедобытчиков.



В понедельник, 9 октября, Министерство энергетики Саудовской Аравии сообщило, что королевство в одностороннем порядке резко снизит экспорт нефти в ноябре. Государственная нефтяная компания Saudi Aramco намерена в ноябре снизить поставки на 560 тысяч баррелей нефти в сутки.



В настоящий момент Эр-Рияд поставляет около 7,7 миллиона баррелей в сутки, заявленное сокращение уменьшит эти объемы до 7,15 миллиона. Решение о резком снижении экспорта нефти было принято после визита короля Саудовской Аравии в Москву, где Салман ибн Абдул Азиз Аль Сауд встретился с Владимиром Путиным.

