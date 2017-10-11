Государство Вануату продает за биткоины гражданство

Островное государство Вануату, которое находится в Тихом океане рядом с Австралией, начало принимать биткоины в рамках программы по получения гражданства, сообщает AIN.



Как отмечается, чтобы получить паспорт этой республики, нужно уплатить $200 000. По курсу биткоина это около 42 BTC.



Вануату входит в Содружество наций, а его паспорт позволяет путешествовать без визы в 116 стран, включая государства-члены ЕС и Великобританию.



Еще одно преимущество гражданства Вануату для иностранцев — островное государство не взимает налогов на прирост капитала или подоходного налога.



Помимо стандартных проверок предоставляемых данных, необходимых для получения гражданства Вануату, все биткоин-транзакции будут проводиться через австралийскую биржу — партнера программы.



Специалист по инвестиционной миграции Кристиан Нешеим, который выступал советником правительства государства по внедрению биткоин-платежей, считает, что такой шаг Вануату приведет к значительному интересу к гражданству островной республике.

