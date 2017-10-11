Воспитание Украины «усталостью» президентов

Главная внешнеполитическая концепция Украины «весьмирзанас», которой даже гаранта нации умудрились обмануть его подопечные Паша Климкин, Ира Геращенко и Вова Арьев, дала на этой неделе несколько суровых трещин, которые вполне могут привести к обвалу. И похоронить под обломками все планы нэньки на будущее. Оно, будущее, может накрыться медным тазом так, что ни безвиз, ни даже «агрессия немытой России» на «самую нагодованную армию» ничем не помогут. И не притормозят усталость от Украины, ведущую к равнодушию.



Конечно, пользуясь доверием гаранта, три вышеуказанных «брехунца» – Паша, Ира и Вова – имеют свой маленький гешефт от собственной продвинутой европейской ориентированности. Один почти всегда либо супит брови, либо глупо улыбается, одевается, как бомж на бесплатной раздаче обносков, и думает, что таким образом подчеркивает, что является главой МИД бедной, но гордой и свободной нации, выбравшей Европу и снискавшей там вечную любовь и поддержку. Вторая всегда раздувается в размерах, сжимает кулачки от злости и пронзительно орет, будучи уверенной, что именно так тучи над нэнькой руками и разгоняют. Ну, а третий – личность европейская на всю голову. Он – кто-то там в ПАСЕ и находится в перманентном отражении атак на Украину, что, впрочем, объяснимо: от Страсбурга до Нидерландов с доступными кофешопами совсем недалеко. А там, в стране тюльпанов и толерантности, дипломатический иммунитет Вовы дает ему возможность безнаказанно хоть лизать, хоть нюхать, хоть даже ширяться вкусняшками втихомолочку в местных сортирах. Чтобы быть в неизменно отличном расположении духа «борца за нэньку», который несколько лет назад сильно натерпелся страху на польской границе, где у него обнаружили дурь в багаже и даже хотели определить куда-то поближе к параше в европейской тюрьме. Но Украине-то от этого какая польза? Отвечу прямо: никакой. А вред есть: гарант, пользуясь лживо-успокоительной информацией этой «тройки гнедых», тоже не всегда может адекватно воспринимать действительность.



И ведь был же горький опыт – с новым президентом США Дональдом Трампом. Люди Паши накануне и во время президентских выборов в США чуть было не превратили гаранта и главковерха украинской нации в правоверного «нашегиллариста». Они (люди Паши) там смачно и на шару подъедались на фуршетах в штабах «НашейГиллари» Клинтон и думали, что раз им так хорошо, то она и победит. Но получилось наоборот. А тут еще и Юлия Тимошенко подсуетилась и первой отловила нового «главу свободного мира» у сортира и рассказала, какая она незаменимая в деле украинской демократии. Еле-еле гаранту удалось замазать эти прорехи и убедить не менять кондитера, если где-то лохи и придурки сожгли магазин с конфетами...



Эта неделя проходит под знаком Паши, Иры и Вовы. И везде пролет, который Климкин, тем не менее, охарактеризовал метко: мол, это все актеры, а где-то есть режиссеры, вот с ними и надо бороться. И, в принципе, это правда: кто такие актеры? Как говорил Леонид Филатов, сукины дети, капризные и несмышленые. Но «режиссеры» вложили в их уста такие идеи, от которых действительно страшно, потому что они подрывают все основы мироздания, в котором Украина сама себе наметила место

ЕС реально «устает» от Украины и все чаще и чаще готов просто слепо следовать в контексте приручения Киева внешним кураторам с той стороны Атлантики: нагнуть постмайданные власти и заставить их скорее «разоружиться перед партий». Выполнить все требования, ради которых мутили майдан и за которые он якобы и стоял. То есть провести реформы, которые превратят Украину в европейский, но покорный и практически десуверенизированный лимитроф-придаток

Короче, эта неделя проходит под знаком Паши, Иры и Вовы. И везде пролет, который Климкин, тем не менее, охарактеризовал метко: мол, это все актеры, а где-то есть режиссеры, вот с ними и надо бороться. И, в принципе, это правда: кто такие актеры? Как говорил Леонид Филатов, сукины дети, капризные и несмышленые. Но «режиссеры» вложили в их уста такие идеи, от которых действительно страшно, потому что они подрывают все основы мироздания, в котором Украина сама себе наметила место и там сидит и самоуверенно кайфует. А зря: самоуспокоение – это нередко путь к неожиданной кончине...Пройдемся по провалам и их возможным последствиям. Президент Чехии Милош Земан, которого Климкин и обозвал «актером», действительно фигура в своей стране больше ритуальная, чем влияющая на ход событий или политику Праги. Чешский премьер Богуслав Соботка действительно опроверг заявления президента, сказав, что это его личные мнения, а не курс Чехии. Но что говорил Земан! Он предложил согласиться с тем, что Крым ушел в Россию, а все остальные должны лишь заставить Украину получить от России компенсацию – деньгами или энергоресурсами. И тоже все забыть. А потом и согласиться с тем, что с России снимут международные санкции, наложенные на нее за «аннексию Крыма». Для Украины и ее нынешних властей, строящих свое финансовое благополучие на помощи в «борьбе с Россией», это даже не серпом по тестикулам. Это крах концепции, построенной на том, что все солидарны с «обиженной Украиной». И это значит, что денег могут не дать, не говоря уже о летальном оружии, мечты о котором окончательно сносят крышу многим киевским стратегам и тактикам, вынуждая их все же долечиться от последствий задержек умственного развития в глубоком недекоммунизированном детстве.И точно таким же оказался и президент Турции Реджеп Эрдоган. Он-то, конечно, не согласился с тем, что Крым российский, но легко и непринужденно... задремал прямо на пресс-конференции. Устал, значит, когда гарант нации начал рассказывать, как им вместе со всем остальным миром победить «агрессора Россию». Не интересны ему такие речи, и он, по мнению многих, по-восточному откровенно показал это. А Эрдоган в Турции – это вам не Земан в Чехии. У него даже кличка в родной стране характерная – «Султан». Он почти самостоятельно решает, с кем дружить и с кем по-настоящему, на деле, а не на словах, солидаризоваться. И он готов согласиться с тем, что Украине принадлежит то, что Россия уже считает своим, но при этом именно у Москвы покупает вооружение и зенитные ракетные системы С-400 и собирается их делать в Турции (итоговая стоимость сделки должна составить 2,5 млрд. долл.), а также шустрит с «Турецким потоком» по дну Черного моря, что вполне может «закопать украинскую трубу» – транзитную ГТС Украины. При этом Эрдоган легко посылает на фиг «друзей и партнеров» Украины по обе стороны Атлантики, говоря, что США ему не указ, а с Евросоюзом он переговоры о вступлении туда не прервет, но и особо стремиться не будет. Ибо незачем...Сегодня, 11 октября 2017 года, гаранта украинской нации на пороге Дворца Европы в Страсбурге лично встречала «еще одна «жертва» проколов Паши, Иры и Вовы – президент ПАСЕ Стелла Кириакидес. Она, конечно, провела с гарантом надлежащую протокольную встречу, но с облегчением отправит его на такое же рандеву с генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом. Потом гарант даже примет участие в торжественной церемонии открытия «Звезды Небесной сотни» у того самого Дворца Европы, но при этом получит возможность поразмышлять, почему же ему так не рады, как радовались прежде, сразу после «евромайдана-2014». А все на самом деле объяснимо. Новая президент ПАСЕ чуть не пострадала от украинской склочности, торопливости и нерасторопной тупости, которые с полдачи Иры и Вовы обуяли украинскую делегацию в ПАСЕ. И она, укро-делегация, дружно «топила» за своего кандидата, какого-то прибалта, знаменитого только тем, что он «великий друг Украины». И ставила палки в колеса Стелле, которая победила. И теперь вопрос на засыпку: будет она «топить» за Украину? Или будет делать то же самое генсек Ягланд, которого Арьев уличил в том, что он-де хочет променять европейские принципы на российские деньги и, естественно, вернуть российскую делегацию на заседания ПАСЕ и тем самым снять с России санкции?Ягланд пришел к украинской делегации переговорить об этом скрытно, дипломатично, прощупывая почву, а Вова растрезвонил об этом на весь свет. А ПАСЕ, между прочим, буквально на днях будет рассматривать новый украинский закон об образовании, за который Украину Венгрия, Румыния и некоторые другие страны обвиняют – ни много, ни мало – в расизме и ущемлении прав национальных меньшинств в контексте общего попрания демократии. А Венгрия даже грозится поставить вопрос о том, чтобы пересмотреть «святая святых» европейского вектора Украины – Соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Да-да, то, из-за которого и разгорелся весь сыр-бор с пылающими покрышками «евромайдана», а «кровавая панда» оказалась в Ростове-на-Дону. Если и тут будет пролет или даже коррекция, то зачем тогда положили «небесную сотню» в Киеве? Чтобы открыть ей памятную звезду в Страсбурге? Утешительно, но сомнительно. Для убитых и их родственников...А Евросоюз, между прочим, тоже медленно, но, кажется, неотвратимо меняет свою позицию безусловной поддержки Украины, которую все громче и громче обвиняет в имитации реформ, ради которых Киев и занимается активным, но унизительным попрошайничеством. ЕС реально «устает» от Украины и все чаще и чаще готов просто слепо следовать в контексте приручения Киева внешним кураторам с той стороны Атлантики: нагнуть постмайданные власти и заставить их скорее «разоружиться перед партий». Выполнить все требования, ради которых мутили майдан и за которые он якобы и стоял. То есть провести реформы, которые превратят Украину в европейский, но покорный и практически десуверенизированный лимитроф-придаток. Недавно ЕС через Венецианскую комиссию подтвердил: он требует создания антикоррупционных судов и даже готов сам отбирать кандидатуры «неподкупных и независимых людей в мантиях». Круто, да? Независимо? А вот тут есть проблемы. Но и главный кредитор Украины – МВФ – тоже придерживается такой же позиции. А значит, надо выполнять, ибо покорность, исполнительность и любовь к деньгам у власть предержащих особенно усиливаются, когда их (денег) в стране нет и украсть нечего......И таких примеров «усталости» от Украины можно приводить великое множество. А что Паша, имитирующий министра иностранных дел, когда гарант за него общается с обиженной киприоткой ПАСЕ? Он недавно выступил за то, чтобы Украина, Грузия, Молдавия и Азербайджан объединились для... совместного противостояния – бинго! – России. То есть в рамках ГУАМ, о котором даже в психбольницах начали забывать. Потому что о «борьбе с Мордором» готова говорить разве что Грузия, где и витийствовал «борец Паша». Да и то если ей – «па-братски, да?» – экстрадируют Михо Саакашвили, чтобы с ним поквитаться в лучших тюремных традициях, которые при Михо и оформились, – с вениками в задницах для пущей понятливости. А вот Азербайджан и Молдавия откровенно предпочитают с Россией сотрудничать. А их президенты – Ильхам Алиев и Игорь Додон – даже не «устали» от русофобии, а считают ее серьезной помехой в деловой активности. Короче, молодец Паша! Даже не так – м-а-л-а-д-э-ц, сабака! А разгребать гаранту. Тем более что он уже в Европе...