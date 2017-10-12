В Киеве до 1 декабря решат, оставлять ли школьную форму

В столице есть запрос о том, что школьная форма не должна быть обязательной в учебных заведениях. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Алексей Резников в эфире программы "Завтрак с 1+1".



"Мы не говорим об однозначной тотальной отмене формы. Мы говорим о наличии выбора. О том, что каждая школа может собраться триумвиратом "родители-дети-учителя" и обсудить, какой дресс-код должен быть в школе", - пояснил он.



Резников отметил, что решение относительно школьной формы должно быть прописанным в Уставе школы.



Однако заместитель главы КГГА соглашается, что определенный дресс-код должен быть, но ни в коем случае не навязанная униформа.



"Чувство принадлежности к коллективу благодаря внедрению одинаковой формы – это искусственное навязывание. Реальное ощущение единства появляется через совместную деятельность, принятие совместных решений, труд на общую пользу", – добавил Алексей Резников.



Напомним, 3 октября 2017 года был опубликован приказ Департамента образования и науки, молодежи и спорта № 929 "О школьной форме".



Согласно документу, директорам средних заведений образования коммунальной собственности поручено до 1 декабря 2017 года провести обсуждение вопроса целесообразности использования учениками школьной формы представителями органов самоуправления учреждений образования.



После обсуждения в случае необходимости необходимо подготовить изменения в уставные документы учреждений образования с учетом предложений и решений органов самоуправления учреждений образования.



Документ обязывает учителей не допускать случаев нарушения этики общения с учениками относительно использования или неиспользования школьной формы.

