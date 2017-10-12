Сомнологи выяснили, как часто люди матерятся во сне

Во сне люди чаще всего говорят «Нет», обращаются к невидимому собеседнику и матерятся, а вот вежливые слова звучат из уст очень редко, выяснили французские сомнологи. Анализ речи спящих людей был опубликован в журнале Sleep.



Участниками исследования стали 232 добровольца, разговаривавших во сне чаще раза в неделю. Пока они спали в лаборатории, видеокамеры снимали их поведение, а специальное оборудование регистрировало показатели организма, в том числе мозговую активность.



Всего было зафиксировано 3349 слов. Самым распространенным словом было «Нет», оно звучало в 5,3% случаев. Всего отрицания в разной форме были зафиксированы в 21,4% случаев и в 90% они были обращены к кому-то.



Участники исследования произнесли более ста сложных предложений, в 20% случаев их речь была обращена к кому-то: «Я не знаю. Ты ничего не говоришь. Сделай что-нибудь, чтобы мы могли повеселиться. Я не знаю. Заделать ребенка Стефани из Монако? Убирайся, видеть тебя больше не хочу!».



Лишь 12 образцов содержали вежливые слова, в то время как ругательств было записано более 60.



«Сложность речи говорит о том, что спящий мозг остается способен на сложную, высокоуровневую деятельность, хотя артикуляторная система частично ослаблена, — заключают исследователи. – Отрицания, вопросы и ненормативная лексика преобладают во время разговоров, что указывает на частые конфликты в мыслях во время сна».



Языковой компонент сна — это богатый источник информации о происходящих в это время процессах в мозге, отмечают ученые. Они считают, что анализ речи спящих людей может рассказать многое о работе мозга.

