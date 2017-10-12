СБУ задержала двух украинцев, готовивших по заказу ДНР "череду терактов"

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух граждан Украины, которые по заказу министерства госбезопасности ДНР якобы планировали совершить серию террористических актов против гражданского населения, заявляет глава СБУ Василий Грицак.



"Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях задержало двоих граждан Украины, которые по заказу МГБ "ДНР" готовили террористический акт в городе Мариуполе", - сказал В.Грицак на брифинге в Киеве в среду.



По словам руководителя спецслужбы, задержав указанных лиц, СБУ тем самым предотвратила ряд готовящихся терактов. Первой целью террористов был железнодорожный вокзал Мариуполя, где жертвами должны были стать пассажиры поезда сообщением "Мариуполь-Киев".

