Нафтогаз вдвое увеличил закупки газа

Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины за 9 месяцев 2017 года импортировала из Европы 7,1 миллиарда кубометров газа, что на 2,4 миллиарда кубометров, или на 53%, больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом в четверг, 12 октября, сообщила пресс-служба компании.



Отмечается, в этом году Нафтогаз закупал газ у 12 европейских поставщиков из Германии, Швейцарии, Франции, Великобритании, Чехии, Польши и Италии. Ни одна из этих компаний не поставила больше 30% объема импортированного газа.



Сообщается, что в январе-сентябре этого года Нафтогаз всего закупил 17,5 миллиарда кубометров газа, что на 3,1 миллиарда кубометров больше, чем за 9 месяцев предыдущего года.



В структуре закупленных в этом году объемов газа доля импорта составила 41%, у Укргазвыдобування было закуплено 59%.

