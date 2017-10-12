Подозрение заму Полторака составляет 66 страниц

Подозрение задержанному по подозрению в растрате средств заместителю министра оборони Игорю Павловскому составляет 66 страниц. Об этом в эфире 112 Украина заявил народный депутат Антон Геращенко.



По его словам, о какой-либо конкретике по составу преступления пока говорить рано.



«По Павловскому подозрение составляет 66 страниц. Я буду его изучать, чтобы иметь свое суждение. Потому что нужно четко отделять лозунги и обвинения от конкретного состава преступления», - заявил он.



Как отметил нардеп, в ходе вооруженного конфликта на Донбассе генерал проявлял себя с хорошей стороны.



«Я знаю генерала Павловского, я помню его роль в обороне Мариуполя в 2014 году, в событиях под Дебальцево. Это смелый боевой генерал, который был на переднем краю и только в 2016 году ушел на документальную бумажную работу. Я сейчас поостерегся бы считать его заранее виновным, потому что зачастую многие такого рода обвинения не находят под собой подтверждения», - заявил Геращенко.

