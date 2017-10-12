Украина получила доступ к логистической электронной базе данных НАТО

Межправительственное соглашение с Организацией НАТО по поддержке и поставкам о партнерстве по поддержке совместного управления предметами поставок и последующим обменом дипломатическими нотами вступило в силу для Украины в качестве ассоциированного государства – это дает Украине доступ к логистической электронной базе данных НАТО.



Как сообщается на сайте Миссии Украины при НАТО в четверг, с помощью этой базы можно будет осуществлять обмен информацией между государствами-членами относительно потребностей Вооруженных сил в материально-технических средствах и участия в соответствующих тендерах НАТО; осуществлять оперативный обмен избыточным имуществом между государствами-участниками; создавать совместные/многонациональные запасы материально-технических средств.



Кроме того, этот доступ позволит проводить он-лайн закупки широкого спектра материально-технических средств (снаряжение и индивидуальные средства защиты военнослужащего, оборудование полевого лагеря, средства противодействия самодельным взрывным устройствам и разминирования, оптико-электронные приборы, средства связи, запасные части к ВВТ).



В настоящее время идет отработка вопроса о присоединении Украины к ряду других партнерств Организации НАТО по поддержке и поставкам, что будет способствовать более глубокому интегрированию Вооруженных сил Украины в систему обеспечения материально-техническими средствами государств-членов НАТО.

