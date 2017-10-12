WSJ: «Антивирус Касперского» специально настроили для поиска американских секретных документов

В «Антивирус Касперского» добавили специальную функцию поиска секретных документов американского правительства. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники, это было сделано по распоряжению российских властей.



Собеседники газеты утверждают, что антивирус искал файлы по словосочетанию «совершенно секретно» (top secret) на компьютерах, где он был установлен. Помимо этого в поисковые запросы добавляли кодовые наименования секретных программ США. Таковы результаты исследования работы антивируса американскими экспертами.



Без содействия самой «Лаборатории Касперского», по версии источников WSJ, такие изменения в антивирусе были бы невозможны. Сколько компьютеров американского правительства в результате оказались под угрозой, неизвестно.



Ранее WSJ уже сообщала, что «Антивирус Касперского» якобы использовали для похищения данных с компьютера сотрудника Агентства национальной безопасности США. Информацию об этом американцы получили от израильских спецслужб, взломавших внутреннюю сеть «Лаборатории Касперского».



В самой компании отвергают возможность доступа к секретным данным. «Лаборатория Касперского» заявила, что готова сотрудничать с властями США в рамках проводимого расследования.



США в сентябре 2017 года запретили устанавливать «Антивирус Касперского» на компьютеры госорганов из соображений безопасности.

