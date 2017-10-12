СБУ предупреждает о подготовке масштабных кибератак

Служба безопасности Украины предупреждает о подготовке новых масштабных кибератак на государственные структуры и частные компании. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українські Новини. По информации спецслужбы, целями подозреваемых определены крупные государственные и частные компании. "Основная цель - нарушить штатное функционирование информационных систем, которое может дестабилизировать ситуацию в стране", - говорится в сообщении.



Специалисты СБУ получили данные, что атака может быть осуществлена с использованием обновлений, в том числе общедоступного прикладного программного обеспечения.



Механизм ее реализации будет подобен кибератаке, проведенной в июне.



Для предотвращения несанкционированного блокирования информационных систем необходимо придерживаться следующих рекомендаций: обновить сигнатуры антивирусного программного обеспечения на серверах и рабочих станциях; осуществить резервирование информации, обрабатываемой на компьютерном оборудовании; обеспечить ежедневное обновление системного программного обеспечения, в том числе OS Windows всех без исключения версий.

