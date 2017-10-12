Голая россиянка погибла в Доминикане позируя на камеру

Российская туристка погибла в Доминиканской республике во время поездки в автомобиле.







Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором запечатлен момент гибели российской туристки в Доминиканской Республике.



На видеозаписи женщина в одних трусах вылезает в окно автомобиля, шутит и смеется. В конце ролика, как утверждается в сообщении телеканала, россиянку сбил автобус. По другим данным, она ударилась головой о дорожный знак.

