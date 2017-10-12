ПАСЕ приняла резолюцию по образованию на языках нацменьшинств в Украине

Парламентская ассамблея Совета Европы на осенней сессии провела срочные дебаты относительно принятого в Украине закона "Об образовании", в частности по ст.7, касающейся языка преподавания, по результатам которых приняла резолюцию с рекомендациями для Украины. Согласно результатам голосования, поддержали данный документ 82 депутата ПАСЕ, 11 – высказались против, 17 воздержались.



Всего проголосовали 110 делегатов.



В частности, Парламентская ассамблея серьезно обеспокоена принятием 5 сентября 2017 года нового закона "Об образовании" Верховной Радой Украины и подписанного 27 сентября 2017 года президентом Украины Петром Порошенко. По мнению делегатов, закон не обеспечивает право нацменьшинств обучаться на родном языке и существенно сокращает их права.



Также ПАСЕ просит обеспечить выполнение выводов Венецианской комиссии в полной мере.



Кроме того, делегаты указали на то, что не были проведены соответствующие консультации с представителями национальных меньшинств относительно ст.7 закона.



"Ассамблея принимает к сведению ряд серьезных проблем, выраженных в ряде правовых вопросов. Ассамблея считает, что важно выполнить обязательства, основанные на Европейской конвенции о правах человека, Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, и Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств и помочь восстановить конструктивный диалог между различными заинтересованными сторонами", - говорится в тексте резолюции.



ПАСЕ указывает на то, что меры по продвижению официального языка должны идти рука об руку с мерами по защите и продвижению языков национальных меньшинств. "Если это не будет сделано, результатом будет ассимиляция, а не интеграция", - подчеркивают делегаты.



Кроме того, Ассамблея рекомендует обеспечить гибкость в обеспечении имплементации реформы.



Докладчиком по данному вопросу стал член делегации Эстонии, член комитета ПАСЕ по культуре Андрес Херкель (Andres Herkel).

