Дорн поедет на MTV Europe Music Awards от России

Украинские исполнители Иван Дорн и группа Грибы от имени России поедут на премию MTV Europe Music Awards, где будут представлены в категории Best Russian Act, передают Украинские новости.



За победу в категории Best Russian Act поборются также Елена Темникова, Елка и рэпер Хаски.



MTV Europe Music Awards - это ежегодная церемония вручения музыкальных наград, основанная телеканалом MTV Europe в 1994 году. Победители EMA определяются интернет-голосованием на сайте премии.



В 2017 году церемония награждения победителей премии пройдет в Лондоне 12 ноября на стадионе Уэмбли.

