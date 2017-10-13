BMW и Great Wall собрались запустить совместное предприятие в Китае

Компания BMW собирается запустить в Китае очередное совместное предприятие. Новым партнером немецкого автопроизводителя станет компания Great Wall. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Reuters.



Собеседники агентства отметили, что речь идет о совместно выпуске автомобилей на предприятии в китайском городе Чаншу. Причем один из источников Reuters сообщил, что речь не идет о производстве автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями.



В агентстве отметили, что речь может идти о производстве в Китае электрических моделей принадлежащего BMW бренда MINI.



Когда о начала партнерства между немецким автопроизводителем и компанией Great Wall будет объявлено официально, пока неизвестно.



У BMW уже есть совместное предприятие в Китае. Оно создано совместно с компанией Brilliance. В рамках этого партнерства в 2014 году появился электрический кроссовер Zinoro 1E. Модель построили на платформе BMW X1 предыдущего поколения.

