Корейцы невзлюбили уродливый памятник песне Gangnam Style

Жители Южной Кореи продолжают критиковать памятник песне Gangnam Style, который стоит в престижном сеульском районе Каннам.



Проект памятника, который выглядит как две огромные скрещенные руки, с самого начала был встречен в штыки. Против него выступил и сам автор песни — корейский певец PSY. Несмотря на это, в апреле 2016 года скульптуру установили возле торгово-выставочного центра COEX в Сеуле.



Хотя с тех пор прошло полтора года, корейцы продолжают жаловаться на сооружение. Многие считают его уродливым и необоснованно дорогим. «Скульптура Gangnam Style за 400 миллионов вон (более 20 миллионов рублей — прим. Ленты.ру), — пишет в Twitter пользователь pluswater. — Но такая уродливая».



Достопримечательность пользуется успехом только у туристов. Лиам Галлахер и музыканты группы Coldplay специально ездили к памятнику, чтобы сфотографироваться на ее фоне. «Мы нашли в Корее лучшую вещь», — подписал фотографию скульптуры американец Джонан Шеффлер (Jonan Scheffler).



Клип Gangnam Style южнокорейского рэпера PSY за два месяца после публикации посмотрели около 100 миллионов человек. За пять лет он набрал более 2,9 миллиарда просмотров. Долгое время ролик считался самым популярным на YouTube.



В 2016 году сообщалось, что разноцветная статуя щеголеватого льва с рыбьим хвостом, в цилиндре и с тростью, появившаяся в центре шотландского города Элгин, вызвала неоднозначную реакцию у местных жителей.

