Женские каблуки сломали эскалатор на "Крещатике"

Тонкие женские каблуки поломался эскалатор на станции метро "Крещатик" и заблокировал один из выходов со станции в час, передает УНН со ссылкой на Facebook "Киевского метрополитена".



Сообщается, что происшествие произошло 11 октября и почти час понадобился специалистам для устранения повреждения.



"Причиной происшествия стали тонкие женские каблуки. Во время аварийных работ подняться со станции пассажиры могли только до улицы Институтской или Городецкого, поскольку резервный эскалатор находится на капитальном ремонте", - сообщили в метрополитене.



Также в КП напомнили, что с начала года в подземке случилось 11 остановок эскалаторов с повреждением оборудования из-за попадания посторонних предметов. Еще 2051 случай по этой же причине обошелся без поломок. Всего за 9 месяцев зафиксировано 5280 остановок эскалаторов.

