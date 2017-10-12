Гройсман намекнул на психическое заболевание у президента Чехии

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что заявление президента Чехии Милоша Земана по Крыму могло быть сделано только психически больным человеком.



"Некоторые руководители государств позволяют себе, как-то не очень уважительно относится к Украине. Украина большая 45-миллионная нация и никому не позволено обращаться к нам с неуважением", - сказал он в эфире "112 Украина" в четверг во время поездки в Черкасскую область.



Он добавил, что заявление президента Чехии не отображает мнение самих чехов.



"Я хотел бы отметить недавнее заявление президента Чехии – здоровый человек никогда этого не заявит, глубоко психически больной – возможно", - сказал премьер Украины.



Как сообщалось, М.Земан во время своего выступления в ПАСЕ предложил решить вопрос с оккупированным Крымом с помощью выплат Украине. "По моему мнению, будет какая-то компенсация для Украины - или в финансовой форме, или нефтью и газом", - заявил он.



Президент Чехии признал незаконность аннексии Крыма, но заявил, что вопрос решен: "Крым - это аннексия, без сомнения. И это завершенное дело (fait accompli)".



Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка заявил, что выступление М.Земана на сессии ПАСЕ противоречит внешней политике чешского правительства: "Выступление Земана в Совете Европы резко противоречит нашей внешней политике, и президент не имел мандата от чешского правительства".



Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отреагировал на это заявление, заметив, что нужно противодействовать тем, кто пригласил президента Чехии выступать на сессии ПАСЕ.



В Министерстве иностранных дел Украины назвали предложение М.Земана абсолютно неприемлемым для современной Европы.

