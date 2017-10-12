Украинских врачей не пустили к Павлу Грибу для обследования в СИЗО

Российская сторона отказала украинским врачам в допуске к гражданину Украины Павлу Грибу, сообщил его отец Игорь Гриб.



"Только что представитель Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону сообщил, что представители российской стороны, несмотря на письмо ЕСПЧ и многократные ноты украинских дипломатов, не дали разрешение на посещение украинскими врачами В.Притулой и Ю.Кучиным", - написал И.Гриб на своей странице в Фейсбуке в четверг.



Как сообщалось, украинские врачи в четверг прибыли в Россию для обследования П.Гриба, который удерживается в СИЗО в Краснодаре и не получает необходимой медицинской помощи.



Минздрав определил этих специалистов, которые с 12 по 15 октября должны провести медицинский осмотр П.Гриба.

