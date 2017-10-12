Итальянка выиграла прецедентный спор об оплате больничного по уходу за собакой

Сотрудница Римского университета Сапиенца выиграла спор с работодателем об оплате больничного по уходу за собакой, пишет Il Sole 24 Ore.



Подобное решение в Италии принимается впервые и, как считают итальянские юристы, может стать важным прецедентом.



Имя истицы не разглашается. В ходе спора ей помогали юристы Итальянской лиги против вивисекции (LAV) - одной из крупнейших зоозащитных организаций в Европе, отмечает The Guardian. Стороны решили не доводить дело до суда.



Сотрудница университета не выходила на работу два дня, поскольку ее собаке, 12-летнему английскому сеттеру, потребовалась экстренная операция в связи с параличом гортани, сообщает Il Messaggero. Хозяйка сеттера живет одна, и ей было не к кому обратиться за помощью.



Юристы LAV утверждали, что этот случай следует расценивать как "отсутствие в связи с серьезными семейными или личными обстоятельствами", и работодатель должен выплатить соответствующее пособие. В качестве одного из аргументов приводилось также положение уголовного кодекса Италии, согласно которому наказанием для лица, оставившего животное "мучительно страдать", является тюремное заключение на один год и штраф в размере 10 тыс. евро.



"Мы сделали важный шаг в сторону признания того факта, что домашних животных держат не ради финансовой выгоды или рабочих качеств, и что они фактически являются членами семьи", - сказал глава LAV Джанлука Феличетти.

