Порошенко: не позволю красть у армии

Президент Петр Порошенко призывает правоохранительные органы в кратчайшие сроки провести объективные расследования фактов коррупции в Министерстве обороны. Об этом он заявил сегодня, 12 октября, в Киеве, передает Интерфакс-Украина.



"Подчеркиваю, что расследование должно быть проведено в кратчайшие сроки, представлено обществу и передано в суд. Любое затягивание, когда дела ведутся 3-4 года, является абсолютно неприемлемым", - сказал Порошенко.



Президент надеется, что в кратчайшие сроки общество получит полноценную информацию, что произошло и как произошло.



Напомним, детективы НАБУ и сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры раскрыли схему растраты 149 млн гривен Минобороны, в результате чего были задержаны заместитель министра обороны Украины и директор департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов МОУ.

