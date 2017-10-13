Полторак готов подать в отставку

Министр обороны Украины Степан Полторак готов в любое время подать в отставку, если вина его заместителя будет доказана. Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент УНН. "Я готов к тому в любое время", - сказал Полторак, отвечая на вопрос, готов ли он подать в отставку, я в случае если вина его заместителя будет доказана.

