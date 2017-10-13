Гройсман заявил об улучшении качества ремонта дорог

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что качество ремонта автомобильных дорог в 2017 году является намного лучшим, чем в 2016 году.



"Важно, чтобы было соответствующее качество (ремонта дорог - ИФ), и в этом году качество намного лучше, чем оно было в прошлом", - сказал В.Гройсман на брифинге в четверг в ходе осмотра ремонтных работ на автомобильных дорогах в Кировоградской области.



Премьер отметил необходимость того, чтобы подрядчики сразу же после завершения ремонта дорог наносили на них разметку, и соответствующие нормы планируется внести в требования к подрядным организациям.



По словам В.Гройсмана, план ремонта дорог "Укравтодором" на 2017 год будет выполнен в полном объеме.

