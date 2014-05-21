ГПУ вызвала Януковича на допрос

Генеральная прокуратура Украины вызвала бывшего президента Украины Виктора Януковича на допрос. Текст соответствующей повестки опубликован на сайте ГПУ.



Так, допрос Януковича назначен на вторник, 17 октября.



"Янукович Виктор Федорович, 1950 г.р. в соответствии с требованиями ст. 133, 135 УПК Украины, Вам необходимо явиться 17 октября 2017 года в 11 ч. 30 мин. в каб. № 307 управления по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Генеральной прокуратуры Украины по адресу: г. Киев, ул. Борисоглебская, 18, тел. 200-70-04, для участия в проведении следственных и процессуальных действий в уголовном производстве № 42014000000000416 от 21.05.2014, в частности, для допроса в качестве подозреваемого", – говорится в тексте повестки.

