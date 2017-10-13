Медицинская реформа усугубит коррупцию - Бойко

Верховная Рада должна рассмотреть медицинскую реформу уже на следующей пленарной неделе, но оппозиционеры голосовать за нее не будут. Об этом, отвечая на вопросы людей, заявил лидер ОБ Юрий Бойко.



"Если кто-то выживет после так называемой пенсионной реформы, то медицинская его добьет окончательно. Такие инициативы и.о. министра здравоохранения, как минимум, свидетельствуют о вопиющем непрофессионализме. Это прямой путь к коррупции и уничтожению децентрализации как таковой. Поэтому мы считаем, что это не медицинская реформа", - подчеркнул Юрий Бойко.



По его словам, ОБ предлагает свой вариант - сделать медицину страховой. Когда государство платит за пенсионеров страховой взнос, а работодатель - за своих сотрудников.



12 октября Юрий Бойко побывал с рабочей поездкой в Хмельницкой области.

