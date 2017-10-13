СМИ: Китай создал лазер для борьбы с террористами

Китайская компания Hongfeng создала лазерное оружие, предназначенное для борьбы с террористами и членами экстремистских группировок. Как сообщила в пятницу газета Global Times, новинка предназначена для поражения целей на расстоянии 200 м.



Лазер впервые был продемонстрирован общественности Китайской корпорацией аэрокосмической науки и промышленности (CASIC) на антитеррористических учениях, проводимых спецназом КНР на территории центральной провинции Хубэй. В комплект вооружения входят оптический прицел, вспомогательный источник питания, прибор дистанционного управления огнем и лазерный излучатель.



"Лазерное оружие по сравнению со всеми прочими его видами поражает противника с высокой скоростью и большей аккуратностью попадания. Оно беззвучно и при выстреле не имеет вспышки", - рассказал в интервью журналистам инженер-конструктор вооружений Янь Ачжэ.



По его словам, новое средство борьбы с экстремистами более удобно в применении, поскольку не имеет импульса отдачи во время стрельбы. К тому же, как утверждает специалист, уход за лазером обходится совсем недорого. Ожидается, что данное оружие будет использоваться для охраны участников 19-го съезда Коммунистической партии Китая (КПК), который 18 октября откроется в Пекине.



"Китай по-прежнему испытывает угрозу со стороны терроризма, поэтому нам следует проявлять повышенную бдительность", - отметил специалист по борьбе с экстремизмом Китайского института современных международных отношений (Пекин) Ли Вэй. Он добавил, что в последнее время многие компании военно-промышленного комплекса КНР ведут разработку различных видов оружия для ликвидации террористов, поскольку на него существует крайне высокий спрос.



В последние годы китайское правительство активизировало антитеррористическую борьбу, усилив меры безопасности на стратегически важных объектах и общественном транспорте. Особое внимание уделяется мерам по пресечению терактов на стадии их планирования. В частности, недавно власти Синьцзян-Уйгурского автономного района (Северо-Западный Китай) создали специальное приложение для смартфонов, через которое любой желающий может оперативно сообщить в компетентные органы о лицах, вызывающих подозрение.

