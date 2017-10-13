В США на аукционе продали недокуренную сигару Черчилля

Недокуренная сигара бывшего британского премьер-министра Уинстона Черчилля продана за $12 тыс. на торгах аукционного дома RR Auction, который базируется в американском городе Бостон, сообщает в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс.



На аукцион, который проводился в режиме онлайн, была выставлена сигара, которую У.Черчилль выкурил лишь наполовину в парижском аэропорту Ле-Бурже 11 мая 1947 года. Сигару сохранил британский пилот Уильям Алан Тернер, экипаж которого перевозил тогда У.Черчилля с его женой из Лондона в Париж и обратно.



Отмечается, что это изготовленная по специальному заказу сигара кубинской марки La Corona. На нее даже нанесено имя британского политика.



Сигару длиной около 10 см приобрел коллекционер из американского штата Флорида, однако свое имя он предпочел не раскрывать.



У.Черчилль возглавлял британское правительство в периоды с 1940 по 1945 год и с 1951 по 1955 год. Он скончался 24 января 1965 года.



Согласно опросу Би-би-си, который проводился в 2002 году, У.Черчилль был назван величайшей личностью в истории Великобритании.

