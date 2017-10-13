«Яндекс.Такси» заподозрили в слежке за пользователями

Сервис по вызову такси Gett подал жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на «Яндекс.Такси», обвинив конкурента в слежке за другими приложениями на смартфонах пользователей. Об этом в пятницу, 13 октября, сообщают «Ведомости».



Причиной жалобы стал пост пользователя Facebook Тимофея Васильева, который заметил, что после установки приложения Gett «Яндекс.Такси» снизили цены на заказ автомобиля. «Это, конечно, полный ахтунг с точки зрения прайваси, но теперь можно экономить», — отметил он.



По словам основателя Gett Дэйва Вайсера, публикация Васильева вызвала большой переполох в компании. «"Яндекс" каким-то образом довольно много знает о том, что происходит на вашем мобильном устройстве, например, когда вы начинаете ездить на Gett. Попросили ФАС разобраться», — заявил он.



Следуя добытой сотрудниками Gett информации, на смартфоне, где установлены оба приложения, вероятность скидки на вызов машины в «Яндекс.Такси» увеличивается на 60 процентов. Привлеченные к исследованию эксперты также подтвердили, что сервис собирает данные о других программах на гаджете.



В то же время представитель «Яндекса» Владимир Исаев заявил, что в компании не в курсе о жалобах Gett. Он также подчеркнул, что приложение «Яндекс.Такси» не оказывает никакого влияния на цену поездки, цвет самого смартфона и размер его дисплея.

