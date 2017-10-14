Tesla отзовет на ремонт 11 тысяч кроссоверов

Tesla объявила о добровольном отзыве 11 тысяч кроссоверов Model X из-за возможного складывания задних сидений при аварии.



Во время тестирования автомобилей в корпорации обнаружили небольшие нарушения в отладке кабеля, которые создают риск того, что во время ДТП спинка левого сиденья заднего ряда может загнуться вперед.



«Необходимо привести в порядок незначительное количество проводов в складывающихся сиденьях некоторых машин Model X 2016 и 2017 годов выпуска», — пояснили в компании. В Tesla при этом отмечают, что сообщений о каких-либо проблемах или авариях, связанных с данным дефектом, к ним не поступало.



Поэтому компания готова провести диагностику автомобилей Model X, выпущенных с 28 октября 2016 года по 16 августа 2017 года, и провести наладку в случае необходимости.

