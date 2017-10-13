Израиль вслед за США объявил о выходе из ЮНЕСКО

Израиль заявил о выходе из состава ЮНЕСКО. Тель-Авив пошел на такой шаг вслед за США, сообщает Reuters.



Ранее 12 октября Вашингтон назвал ЮНЕСКО «антиизраильской» организацией из-за включения в ее состав Палестины.



Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назвал решение США «смелым и моральным». Глава ЮНЕСКО Ирина Бокова, в свою очередь, охарактеризовала шаг Вашингтона и Тель-Авива как «потерю в семье ООН».



В настоящий момент ЮНЕСКО со штаб-квартирой в Париже насчитывает 195 членов. Данное учреждение ООН было создано в 1945 году 37 странами. США, ранее прекратившие платить взносы в организацию, окончательно ее покинут 31 декабря 2018 года.

