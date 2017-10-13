Чехия назвала нападки Киева на Земана «криком из пещеры неандертальцев»

Чехия назвала нападки Киева на Земана «криком из пещеры неандертальцев»

Нападки украинских политиков на президента Чехии Милоша Земана являются криком из пещеры неандертальцев. С таким заявлением выступил официальный представитель чешского президента Иржи Овчачек.

«Грубые нападки некоторых украинских политиков на президента [Чехии] считаю криком из пещеры неандертальцев. Им не место в современной Европе», — подчеркнул Овчачек. Он также назвал высказывания ряда представителей Киева «абсолютно недопустимыми».

Ранее в тот же день глава украинского кабмина Владимир Гройсман, комментируя слова Земана о том, что потеря Украиной Крыма является «завершенным делом», заявил, что «здоровый человек никогда такого не заявит». «А психически больной — возможно», — добавил Гройсман.

Во вторник, 10 октября, возмущение словами чешского президента выразили депутаты Верховной Рады. В частности, представитель фракции «Батькивщины» Леонид Емец назвал политика подлюкой; внефракционный депутат Борислав Береза написал в соцсети, что Земан — феерический мерзавец; вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко посчитала слова чешского политика чудовищно циничными.

Также во вторник Земан заявил, что считает потерю Украиной Крыма «завершенным делом»: «Если мы хотим забрать Крым и вернуть Украине, это будет означать европейскую войну. Мы должны избежать европейской войны, и вы должны это понять». Чешский президент выразил мнение, что Москва может урегулировать спор с помощью выплат Киеву.