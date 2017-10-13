Продавцы вирусов-вымогателей разбогатели на миллионы долларов

Продавцы программ-вымогателей из даркнета увеличили свои доходы на 2,5 тысячи процентов по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в докладе, опубликованном американской компанией Cyber-Security Carbon Black.



Чтобы собрать данные для своего отчета, исследователи изучили более 6,3 тысячи сайтов, где мошенники рекламировали свои услуги, и обнаружили около 45 тысяч объявлений. Цены на вредоносные программы составляют от 50 центов до 3 тысяч долларов, причем многие мошенники продают месячные или годовые подписки на свои продукты.



«По сравнению с прошлым годом рынок вымогательского ПО в даркнете вырос с 249 тысяч до 6 миллионов долларов, то есть на 2,5 тысячи процентов» — заявили эксперты Carbon Black в своем докладе.



С начала 2017 года ресурсы для вымогателей, которые называют Ransomware as-a-Service, или RaaS, значительно окрепли. Часть порталов RaaS предоставляют услуги по схеме «все включено» и продают полный набор инструментов, включая спам-ботнеты. Стоимость услуг на сайтах, продающих отдельные инструменты, гораздо ниже, но они требуют от заказчиков технической подготовки.



На рынке работают также игроки-одиночки, которые продают авторские вредоносные программы. Некоторые из них зарабатывают на вредоносах по 100 тысяч долларов в год, что намного выше средней зарплаты разработчика программного обеспечения в США — она редко превышает 69 тысяч долларов.

