НАБУ начало расследование против министра инфраструктуры

НАБУ начало расследование против министра инфраструктуры Владимира Омеляна по подозрению в незаконном обогащении. Об этом сообщают "Украинские новости". Также НАБУ уже получило доступ к информации о мобильных переговорах министра.



В ходе досудебного расследования установлено, что, начиная с 10 декабря 2016 года Омелян, его жена и их сын начали проживать в доме, который по праву частной собственности принадлежит двоюродной племяннице жены. Ориентировочная стоимость дома составляет 7 млн гривен. При этом официальные доходы не позволяли племяннице приобрести дом.



Также в период с 23.03.2009 по 23.03.2011 года мать племянницы выдавала доверенность Омеляну на право управления автомобилем марки Lexsus RX 350, что свидетельствует об их доверительных отношениях.



В своей электронной декларации за 2016 год министр инфраструктуры не указал право пользования домом, в котором живет с семьей.



Также досудебным расследованием установлено, что министр с 2015 года пользуется автомобилем BMW X5, который принадлежит его брату.



Данное транспортное средство также не было указано в его декларациях за 2015 и 2016 год.



При этом Омелян с 1999 года работает исключительно на государственной службе.



В НАБУ установили, что племянница жены с сентября 2012 года покинула территорию Украины и пока не возвращалась. Что касается членов ее семьи, то в период с 2012 по 2016 годы их совокупный доход составил 2 150 172 гривен. При этом за этот же период они получили в собственность 5 объектов недвижимости и 2 автомобиля.



В связи с этим детектив НАБУ просил суд предоставить доступ к информации о мобильных переговорах Омеляна, его жены, брата, матери и трех водителей.



Суд предоставил следствию доступ только к информации о мобильных переговорах министра инфраструктуры за период с 1 декабря 2016 по 1 января 2017 года.

