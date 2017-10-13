Судоходство в Керченском проливе вновь открыто

Судоходство по Керчь-Еникальскому каналу, которое было ограничено с 11 октября на трое суток из-за морской операции по транспортировке и установке автодорожной арки моста через Керченский пролив на опоры в фарватере, открыто раньше срока.



Движение восстановлено с 12:00, отмечается в распоряжении врио капитана порта "Керчь".



Изначально он закрыл движение судов на 72 часа - до 06:00 14 октября, но в связи с досрочным завершением операции издал новое распоряжение.



Запрет на движение не касался судов, участвующих в строительстве моста, а также кораблей ВМФ и ФСБ.



Морская операция по транспортировке арки от технологической площадки на востоке Крыма началась в среду утром, в тот же день ее доставили на фарватер, в четверг - подняли на проектную высоту при помощи 12 домкратов общей грузоподъемностью почти 8 тыс. тонн, в ночь на пятницу закрепляли на опорах.



Первая арка моста - железнодорожная - весом 6 тыс. тонн доставлена и установлена на фарватер в конце августа. Операция заняла тогда 66 часов, движение в канале также было ограничено.



Арки - самые большие элементы строящегося транспортного перехода - обеспечат пропуск судов через свободное пространство шириной 185 метров и высотой 35 метров от уровня воды.



19-километровый Керченский мост соединит полуостров с материковой частью РФ автомобильной и железной дорогой. Предполагается, что движение машин по мосту откроется в декабре 2018 года, поездов - в декабре 2019 года. Стоимость объекта составляет 227,9 млрд рублей в ценах соответствующих лет. Генподрядчиком строительства является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга.

