Лучший ресторан мира нашли в британском селе

Лучшим в мире рестораном по версии TripAdvisor Travelers' Choice 2017 стал The Black Swan, расположенный в небольшом селе Олдстид в британском графстве Норт-Йоркшир. Об этом сообщается на сайте премии.



Как отмечает Mirror, в ресторане работает самый молодой в Британии шеф-повар, получивший звезду Мишлен. Теперь The Black Swan — первое в стране заведение, возглавившее рейтинг TripAdvisor Travelers' Choice.



Шеф-повар Томми Бэнкс вместе с братом открыл ресторан, когда ему было 17 лет. В 24 года он получил звезду Мишлен.



Второе место списка занял еще один британский ресторан — Belmond Le Manoir aux Quat'Saisons (графство Оксфордшир), третье — Maison Lameloise (Шани, Франция).



Всего в список лучших вошли 25 заведений, российских среди них не оказалось.

