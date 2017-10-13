Отопительный сезон в Киеве для жилфонда стартует с 16 октября

Городской голова Киева Виталий Кличко подписал распоряжение Киевской горгосадминистрации (КГГА), согласно которому теплоснабжающим предприятиям поручается обеспечить с 16 октября подачу тепла в жилой фонд столицы. "С понедельника, 16 октября, в жилые дома столицы начнут подавать тепло", - говорится в сообщении пресс-службы КГГА.



Согласно ему, отопительный сезон в жилых домах будет начат 16 октября в соответствии с графиками департамента ЖКК или раньше, если в течение трех суток средняя суточная температура не будет превышать 8°С.



Как сообщалось, 9 октября в столице начали подключать к теплу учреждения бюджетной сферы – школы, детсады, больницы и др.

