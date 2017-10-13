В Мелитополе у пенсионера изъяли пять кило марихуаны

В Мелитополе Запорожской области сотрудники полиции изъяли у местного жителя пять килограммов марихуаны и кусты конопли. Об этом в пятницу, 13 октября, сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.



"12 октября сотрудники Управления противодействия наркопреступности ГУНП Украины в Запорожской области провели санкционированный обыск в Мелитополе по месту жительства гражданина 1955 года. Правоохранители обнаружили и изъяли: наркотическое вещество в виде "шишек" в высушенном состоянии общим весом 5 кг (наркотическое средство "марихуана") и три куста наркосодержащих растений отборочного рода "конопля" с признаками культивации и полива (наркосырье)", - говорится в сообщении.



Все изъятое направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр.

пресс-служба полиции Запорожской области



Открыто уголовное производство по статье о незаконном обороте наркотиков (ч.3 ст.309 УК Украины). Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.



По информации запорожской полиции, с начала года в области сообщили о подозрении в совершении преступлений в сфере оборота наркотиков 639 лицам.

